«Хьюстон» переиграл «Сан-Антонио», «Торонто» победил «Шарлотт»

«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (109:105). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Кристиан Вуд, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 15 подборов.

В другой встрече «Торонто» выиграл у «Шарлотт» (111:108)

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 105:109 (27:30, 18:18, 34:27, 26:34)

С: Джонсон (29), Уокер (16), Дерозан (13).

Х: Вуд (27 + 15 подборов), Браун (23), Тэйт (13 + 10 передач).

«Торонто» — «Шарлотт» — 111:108 (35:34, 36:28, 28:24, 12:22)

Т: Буше (25 + 10 подборов), Ванвлит (17), Лаури (16 + 12 передач).

Ш: Розир (22), Вашингтон (20 + 11 подборов), Грэм (15).