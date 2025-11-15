Баскетбол
Сегодня, 08:14

49 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сан-Антонио»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Голден Стэйт» в гостях переиграл «Сан-Антонио» в матче Кубка НБА — 109:108.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 49 очков, став самым результативным игроком встречи. Центровой хозяев Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 26 очков и 12 подборов.

«Голден Стэйт» занимают восьмое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» идет шестым.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32)

СА: Вембаньяма (26 очков+12 подборов), Фокс (24+10 передач), Шампэйн (14)

ГС: Карри (49), Батлер (21), Подземски (10), Ричард (10)

15 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

