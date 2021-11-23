«Финикс» в гостях победил «Сан-Антонио»
«Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 115:111.
Защитник «Санс» Девин Букер набрал 23 очка.
«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» — 13-й.
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)
23 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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