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«Финикс» в гостях победил «Сан-Антонио»

06:54
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«Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 115:111.

Защитник «Санс» Девин Букер набрал 23 очка.

«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» — 13-й.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)

23 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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