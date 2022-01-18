48 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Сан-Антонио», «Даллас» дома обыграл «Оклахому»

«Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 121:107.

Самы результативным игроком встречи стал заащитник «Санс» Девин Букер, набравший 48 очков.

«Финикс» лидирует в турнирной таблицеЗападной конференции. «Сан-Антонио» — 12-й.

В другом матче «Даллас» дома обыграл «Оклахому» со счетом 104:102. Больше всех набрал защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер — 34 очка.

«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции. Оклахома — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 107:121 (29:32, 27:27, 35:28, 16:34)

С: Пелтль (23), Макдермотт (15).

Ф: Букер (48), Бийомбо (17).

«Даллас» — «Оклахома» — 104:102 (33:24, 20:18, 24:30, 27:30)

Д: Дончич (20), Финни-Смит (17).

О: Гилджес-Александер (34), Гидди (10).