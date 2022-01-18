48 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Сан-Антонио», «Даллас» дома обыграл «Оклахому»
«Финикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 121:107.
Самы результативным игроком встречи стал заащитник «Санс» Девин Букер, набравший 48 очков.
«Финикс» лидирует в турнирной таблицеЗападной конференции. «Сан-Антонио» — 12-й.
В другом матче «Даллас» дома обыграл «Оклахому» со счетом 104:102. Больше всех набрал защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер — 34 очка.
«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции. Оклахома — на 14-й строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 107:121 (29:32, 27:27, 35:28, 16:34)
С: Пелтль (23), Макдермотт (15).
Ф: Букер (48), Бийомбо (17).
«Даллас» — «Оклахома» — 104:102 (33:24, 20:18, 24:30, 27:30)
Д: Дончич (20), Финни-Смит (17).
О: Гилджес-Александер (34), Гидди (10).