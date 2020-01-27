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«Сан-Антонио» дома проиграл «Торонто»

02:57
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«Сан-Антонио» на своем паркете уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (106:110). Для «Спэрс» это второе кряду поражение, а «Рэпторз» продлили победную серию до семи встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Анонио» — «Торонто» — 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)

С: Уайт (14), Дерозан (14), Мюррей (13), Форбс (13).

Т: Сиакам (35), Лаури (16), Ванвлит (13).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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