«Сан-Антонио» дома проиграл «Торонто»

«Сан-Антонио» на своем паркете уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (106:110). Для «Спэрс» это второе кряду поражение, а «Рэпторз» продлили победную серию до семи встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Анонио» — «Торонто» — 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)

С: Уайт (14), Дерозан (14), Мюррей (13), Форбс (13).

Т: Сиакам (35), Лаури (16), Ванвлит (13).

Pausing to remember a great one, gone too soon. pic.twitter.com/YOAIkldiX4 — Toronto Raptors (@Raptors) January 26, 2020

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