«Денвер» переиграл «Сан-Антонио» в гостях, у Йокича трипл-дабл

«Денвер» одержал победу над «Сан-Антонио» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 136:131.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй — у него 39 очков.

«Сан-Антонио» проиграл после пяти побед подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (48-18). «Денвер» (41-26) располагается на пятом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)

С: Касл (30 очков + 11 подборов + 10 передач), Фокс (27), Барнс (20)

Д: Мюррэй (39), Йокич (31 + 20 подборов + 12 передач), Джонс (19)

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