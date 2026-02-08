«Сан-Антонио» в матче с «Далласом» одержал четвертую победу подряд, у Касла трипл-дабл

«Сан-Антонио» победил «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 138:125.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Сперс» Стефон Касл — у него 40 очков, 11 подборов и 12 передач.

«Сан-Антонио» одержал четвертую победу подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (36-16). «Даллас» (19-33) располагается на 12-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34)

С: Касл (40 очков + 12 подборов + 12 передач), Васселл (17), Вембаньяма (16 + 11 подборов)

Д: Томпсон (19), Уильямс (18), Кристи (17)