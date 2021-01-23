Дабл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Сан-Антонио»
07:07
«Сан-Антонио» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (117:122). «Маверикс» одержали вторую победу кряду. «Сперс» потерпели второе поражение подряд.
«Даллас» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сан-Антонио» — на 10-м.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 117:122 (34:37, 24:31, 27:27, 32:27)
С: Дерозан (29), Олдридж (26), Джонсон (17 + 14 подборов).
Д: Дончич (36 + 11 передач), Хардуэй (21), Порзингис (21).
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