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Сегодня, 06:47

«Чикаго» победил «Сан-Антонио», Вучевич набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на выезде обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:124. Центровой «Буллз» Никола Вучевич набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Мемфис» выиграл у «Сакраменто» (115:110), а «Нью-Орлеан» победил «Финикс» (126:124).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)

М: Бэйн (18), Смарт (18), Альдама (15 + 10 подборов), Джарен Джексон (15).

С: Дерозан (26), Монк (23), Фокс (18), Сабонис (17 + 13 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)

Н: Ингрэм (29), Макколлум (25), Мерфи (19), Мюррэй (17).

Ф: Букер (28), Бил (24), О'Нил (19), Джонс (13), Аллен (13 + 10 передач).

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)

С: К. Джонсон (28), Васселл (17), Сохан (16 + 14 подборов).

Ч: Вучевич (39), Досунму (27 + 10 подборов + 11 передач), Хортон-Такер (13).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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