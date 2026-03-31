«Сан-Антонио» в матче с «Чикаго» одержал девятую победу подряд, Вембаньяма набрал 41 очко

«Сан-Антонио» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 129:114.

Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 41 очко и 16 подборов.

«Сан-Антонио» выиграл девятый матч подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (57-18). «Чикаго» (29-46) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)

С: Вембаньяма (41 очко + 16 подборов), Касл (21 + 10 передач), Джонсон (15)

Ч: Джонс (23), Миллер (21), Секстон (20)

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