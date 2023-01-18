«Сан-Антонио» обыграл «Бруклин» и прервал серию поражений

«Сан-Антонио» выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:98. «Нетс» потерпели третье поражение подряд. «Сперс» прервали свою пятиматчевую серию поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, оформивший дабл-дабл: 36 очков и 11 подборов.

«Бруклин» с результатом 27-16 идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Сан-Антонио» занимает предпоследнее место в Западной конференции — 14-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 106:98 (27:15, 24:36, 25:17, 30:30)

С: Джонсон (36 + 11 подборов), Сохан (16), Джонс (13), Пелтль (12).

Б: Уоррен (19), Сет Карри (16), Клэкстон (15 + 11 подборов), Томас (15), Самнер (13).