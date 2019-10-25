Самый высокий игрок НБА получил сотрясение мозга от удара о потолок

Центровой «Бостона» Тако Фолл пропустил игру регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» (93:107) из-за подозрения на сотрясение мозга. 231-сантиметровый баскетболист ударился головой о потолок, из-за чего получил повреждение, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в тренировочном комплексе «Бостона» после индивидуального занятия, когда игрок мыл руки. Фолл отметил, что не заметил «низкий потолок». Ожидается, что игрок должен вернуться в строй в ближайшее время.