Самый необычный игрок легендарного «Чикаго». Он дружит с Джоржаном и вождем Северной Кореи

Сегодня, 13 мая свой 59-й день рождения празднует бывший баскетболист Деннис Родман, наиболее известный по выступлениям за «Чикаго».

Родман начинал карьеру в НБА в 1986 году в составе «Детройта», с которым выиграл два чемпионских перстня (1989, 1990). В 1993 году Родман перешел в «Сан-Антонио», откуда два года спустя отправился в «Чикаго», за который тогда выступал Майкл Джордан. Вместе с «Буллз» ему удалось становиться чемпионом НБА три года подряд, однако после сезона-1997/98 руководство команды начало перестройку и отчислило Родмана из состава. После этого игрок попробовал силы в «Лейкерс» и «Далласе», но его карьера уже пошла на спад.

Родман выделялся на площадке агрессивным стилем борьбы за подборы и работой в защите. 7 раз за карьеру он попадал в сборную лучших защищающихся баскетболистов НБА, самого Родмана дважды признавали лучшим игроком оборонительного плана. Летом 2011 года игрока баскетболиста ввели в Баскетбольный Зал славы.

Американец выделялся и за пределами площадки, удивляя публику своим внешним видом, часто менял цвет волос, делал пирсинг и совершал странные поступки. Во время карьеры в НБА Родман успел принять участие в рестлинг-шоу World Championship Wrestling, пробовал себя в кино и развлекательных шоу, а также снимался в кино. В 2013 году в рамках шоу Vice от телеканала HBO он посетил Северную Корею, где успел подружиться с лидером страны Ким Чен Ыном.

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