Самолет «Юты» совершил экстренную посадку из-за столкновения со стаей птиц

Самолет «Юты», летевший вчера, 30 марта, в Мемфис, совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за столкновения с птицами вскоре после взлета. В результате инцидента никто не пострадал, но воздушное судно получило повреждения.

«Когда самолет взлетал, он попал в стаю птиц. Левый двигатель выключился, пилот объявил аварийную посадку в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Самолет приземлился без происшествий и смог вырулить», — говорится в заявлении авиакомпании Delta.

«Юта» — лидер регулярного чемпионата НБА. В 46 матчах клуб из Солт-Лейк-Сити одержал 35 побед.