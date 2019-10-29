Сама неотвратимость. Танос — образ Ховарда на Хэллоуин
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Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард показал костюм на Хэллоуин. Он выбрал супергеройскую тематику и предстал в образе Таноса — антагониста фильмов киновселенной Marvel.
Dwight is dressed as Thanos for Halloween ?— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2019
(via @DwightHoward) pic.twitter.com/a6JMQ5ROqG
В победной игре с «Шарлотт» Ховард оформил дабл-дабл — 16 очков и 10 подборов.
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