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Сама неотвратимость. Танос — образ Ховарда на Хэллоуин

02:32
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Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард показал костюм на Хэллоуин. Он выбрал супергеройскую тематику и предстал в образе Таноса — антагониста фильмов киновселенной Marvel.

В победной игре с «Шарлотт» Ховард оформил дабл-дабл — 16 очков и 10 подборов.

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

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