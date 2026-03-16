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16 марта, 07:25

«Сакраменто» обыграл «Юту», у Дерозана 41 очко и 11 передач

Руслан Минаев

«Сакраменто» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111.

У хозяев самым результативным игроком стал Демар Дерозан — 41 очко и 11 передач. У гостей Коди Уильямс отметился 34 очками, 7 передачами и 7 подборами.

«Кингз» с 18 победами при 51 поражении занимают последнее место в таблице Западной конференции. «Джаз» — на предпоследней строчке с результатом 20-48.

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«Сакраменто» — «Юта» — 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)

16 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.

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БК Сакраменто Кингз
БК Юта Джаз
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