«Сакраменто» обыграл «Юту», у Дерозана 41 очко и 11 передач

«Сакраменто» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111.

У хозяев самым результативным игроком стал Демар Дерозан — 41 очко и 11 передач. У гостей Коди Уильямс отметился 34 очками, 7 передачами и 7 подборами.

«Кингз» с 18 победами при 51 поражении занимают последнее место в таблице Западной конференции. «Джаз» — на предпоследней строчке с результатом 20-48.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Юта» — 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)

16 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.