«Сакраменто» дома обыграл «Вашингтон»

«Сакраменто» в домашней встрече обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:100.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Сакраменто» Домантас Сбонис, набравший 29 очков. Лучшим у «Вашингтона» стал центровой Йонас Валанчюнас с 23 очками.

«Сакраменто» занимают 9-е место в Западной конференции, «Вашингтон» идет 15-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23)

20 января. Сакраменто. Golden 1 Center.