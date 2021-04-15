«Сакраменто» проиграл «Вашингтону», «Денвер» выиграл у «Майами»

«Вашингтон» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (123:111). «Кингз» потерпели восьмое поражение кряду.

В другой встрече «Денвер» выиграл у «Майами» (123:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30)

С: Фокс (33), Хилд (19), Барнс (18).

В: Бил (31), Уэстбрук (25 + 15 подборов + 11 передач), Бертанс (16.

«Денвер» — «Майами» — 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)

Д: Портер (25 + 10 подборов), Йокич (17 + 10 подборов + 11 передач), Грин (17).

М: Адебайо (21), Нанн (16), Ариза (13), Батлер (13).