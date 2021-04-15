«Сакраменто» проиграл «Вашингтону», «Денвер» выиграл у «Майами»
07:26
«Вашингтон» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (123:111). «Кингз» потерпели восьмое поражение кряду.
В другой встрече «Денвер» выиграл у «Майами» (123:106).
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Вашингтон» — 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30)
С: Фокс (33), Хилд (19), Барнс (18).
В: Бил (31), Уэстбрук (25 + 15 подборов + 11 передач), Бертанс (16.
«Денвер» — «Майами» — 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)
Д: Портер (25 + 10 подборов), Йокич (17 + 10 подборов + 11 передач), Грин (17).
М: Адебайо (21), Нанн (16), Ариза (13), Батлер (13).
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