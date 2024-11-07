«Сакраменто» обыграл «Торонто», Дерозан набрал 27 очков

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«Сакраменто» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Демар Дерозан — 27 очков.

«Кингз» одержали 5-ю победу в 8 матчах и занимают 5-е место в таблице Западной конференции.

«Рэпторз» с 7 поражениями в 9 играх — 13-е на «Востоке».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Торонто» — 122:107 (30:33, 27:21, 32:39, 33:14)

7 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».