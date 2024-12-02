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Сегодня, 09:05

«Сан-Антонио» победил «Сакраменто», у Вембаньямы трипл-дабл

Даниил Аршавский
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«Сан-Антонио» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка, а также сделавший 14 подборов и 11 передач. Кроме того, дабл-дабл оформил тфжелый форвард «Кингз» Домантас Сабонис (25 очков, 13 подборов).

«Сан-Антонио» одержал 11-ю победу и занимает 10-е место в Западной конференции, «Сакраменто» потерпел 12-е поражение идет 12-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 125:127 (42:28, 23:30, 32:34, 28:35)

2 декабря. Сакраменто. Golden 1 Center.

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БК Сакраменто Кингз
Сан-Антонио Спёрс
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