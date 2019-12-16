«Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт», «Денвер» обыграл «Нью-Йорк»

«Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромно проиграл «Сакраменто» — 79:100. Защитник хозяев Богдан Богданович набрал 25 очков.

В параллельной встрече «Денвер» дома обыграл «Нью-Йорк» — 111:105. Центровой хозяев Никола Йокич оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

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«Денвер» — «Нью-Йорк» — 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21)

Д: Йокич (25+10 подборов)

Н: Моррис (25)

16 декабря.

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 79:100 (18:26, 24:25, 17:28, 20:21)

Г: Коли-Стайн (14)

С: Богданович (25), Хилд (19)

16 декабря.

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