«Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт», «Денвер» обыграл «Нью-Йорк»
07:06
«Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромно проиграл «Сакраменто» — 79:100. Защитник хозяев Богдан Богданович набрал 25 очков.
В параллельной встрече «Денвер» дома обыграл «Нью-Йорк» — 111:105. Центровой хозяев Никола Йокич оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.
Баскетбол
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Регулярный сезон
«Денвер» — «Нью-Йорк» — 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21)
Д: Йокич (25+10 подборов)
Н: Моррис (25)
16 декабря.
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 79:100 (18:26, 24:25, 17:28, 20:21)
Г: Коли-Стайн (14)
С: Богданович (25), Хилд (19)
16 декабря.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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