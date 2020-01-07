«Сакраменто» продлил серию поражений «Голден Стэйт»

«Сакраменто» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (111:98). Для «Уорриорз» это пятое подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 111:98 (26:19, 26:21, 38:24, 21:34)

С: Фокс (21), Хилд (21), Ариза (18).

Г: Робинсон (16), Спеллмэн (13), Пашалл (12).

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