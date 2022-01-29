«Сакраменто» прекратил переговоры по Симмонсу

«Сакраменто» отказался от варианта подписать разыгрывающего защитника «Филадельфии» Бена Симмонса. Как сообщает ESPN, «Кингз» переключились на переговоры с другими клубами.

По информации источника, «Сакраменто» не устроила запрашиваемая цена за Симмонса.

В этом сезоне игрок из-за психологических проблем выходил на паркет. Он не провел ни одного матча, поэтому клуб продолжает штрафовать его.

В прошлом сезоне Симмонс принял участие в 58 матчах, набирая в среднем по 14,3 очка за игру.