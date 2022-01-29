Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:33

«Сакраменто» прекратил переговоры по Симмонсу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сакраменто» отказался от варианта подписать разыгрывающего защитника «Филадельфии» Бена Симмонса. Как сообщает ESPN, «Кингз» переключились на переговоры с другими клубами.

По информации источника, «Сакраменто» не устроила запрашиваемая цена за Симмонса.

В этом сезоне игрок из-за психологических проблем выходил на паркет. Он не провел ни одного матча, поэтому клуб продолжает штрафовать его.

В прошлом сезоне Симмонс принял участие в 58 матчах, набирая в среднем по 14,3 очка за игру.

БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Зарема разнесла экс-гендира «Спартака»: рассказала о расписке от Кокорина на 500 тысяч евро в сейфе и призвала прокуратуру Уфы проверить Газизова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леброн Джеймс может пропустить матч с «Шарлотт» из-за проблем с коленом

«Детройт» потерпел четвертое поражение подряд
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости