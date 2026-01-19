Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

19 января, 07:32

«Портленд» прервал серию «Сакраменто» из четырех побед подряд

Павел Лопатко

«Портленд» победил «Сакраменто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 117:110.

Самым результативным игроком встречи стал израильский форвард гостей Дени Авдия — у него 30 очков.

У «Сакраменто» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 14-е место в Западной конференции (12-31). «Портленд» (22-22) расположился на девятом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Портленд» — 110:117 (32:32, 21:32, 29:29, 28:24)

С: Монк (23 очка), Уэстбрук (23), Лавин (18)
П: Авдия (30), Шэрп (27), Клигэн (21 + 17 подборов)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
Популярное видео
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Непонятные решения судей, «Авангард» повел 2-0
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Шарлотт» одержал выездную победу над «Денвером»

«Лейкерс» победили «Торонто», Дончич и Джеймс набрали 49 очков на двоих

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости