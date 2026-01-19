«Портленд» прервал серию «Сакраменто» из четырех побед подряд

«Портленд» победил «Сакраменто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 117:110.

Самым результативным игроком встречи стал израильский форвард гостей Дени Авдия — у него 30 очков.

У «Сакраменто» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 14-е место в Западной конференции (12-31). «Портленд» (22-22) расположился на девятом месте.

«Сакраменто» — «Портленд» — 110:117 (32:32, 21:32, 29:29, 28:24)

С: Монк (23 очка), Уэстбрук (23), Лавин (18)

П: Авдия (30), Шэрп (27), Клигэн (21 + 17 подборов)