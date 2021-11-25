Дабл-даблы Лилларда и Нуркича не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Сакраменто»
«Портленд» проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:125.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 32 очка. Лиллард также сделал дабл-дабл, на его счету 10 передач. У центрового «Портленда» Юсуфа Нуркича тоже дабл-дабл, он набрал 28 очков и сделал 17 подборов.
В параллельном матче «Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию» — 116:96. Самым результативным игроком стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 25 очков. Вторым по результативности стал его брат Сет, который выступает за «Филадельфию» (24).
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Портленд» — 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)
С: Хилд (22), Фокс (21), Митчелл (16)
П: Лиллард (32 + 10 передач), Нуркич (28 + 17 подборов), Пауэлл (22)
«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)
Г: Стеф. Карри (25 + 10 передач), Уиггинс (19), Пул (17)
Ф: Сет Карри (24), Макси (19), Грин (10)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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