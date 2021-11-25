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Дабл-даблы Лилларда и Нуркича не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Сакраменто»

08:58
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«Портленд» проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:125.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 32 очка. Лиллард также сделал дабл-дабл, на его счету 10 передач. У центрового «Портленда» Юсуфа Нуркича тоже дабл-дабл, он набрал 28 очков и сделал 17 подборов.

В параллельном матче «Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию» — 116:96. Самым результативным игроком стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 25 очков. Вторым по результативности стал его брат Сет, который выступает за «Филадельфию» (24).

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Портленд» — 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)

С: Хилд (22), Фокс (21), Митчелл (16)

П: Лиллард (32 + 10 передач), Нуркич (28 + 17 подборов), Пауэлл (22)

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)

Г: Стеф. Карри (25 + 10 передач), Уиггинс (19), Пул (17)

Ф: Сет Карри (24), Макси (19), Грин (10)

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Иван Торопцев все материалы автора
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