«Сакраменто» подпишет рекордный контракт на 163 миллиона долларов с 22-летним баскетболистом

«Сакраменто» подпишет рекордный контракт в истории клуба с разыгрывающим Де'Аароном Фоксом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 22-летний американец согласовал 5-летний контракт на 163 миллиона долларов. Зарплата игрока может вырасти до 196 миллионов долларов за счет бонусов. Это самый крупный контракт в истории «Кингз».

Фокс был выбран «Сакраменто» под 5-м номером драфта НБА-2017, игрок провел за команду три сезона.