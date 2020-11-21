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«Сакраменто» подпишет рекордный контракт на 163 миллиона долларов с 22-летним баскетболистом

09:09
Де&#039;Аарон Фокс. Фото Instagram
Де&#039;Аарон Фокс. Фото Instagram
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«Сакраменто» подпишет рекордный контракт в истории клуба с разыгрывающим Де'Аароном Фоксом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 22-летний американец согласовал 5-летний контракт на 163 миллиона долларов. Зарплата игрока может вырасти до 196 миллионов долларов за счет бонусов. Это самый крупный контракт в истории «Кингз».

Фокс был выбран «Сакраменто» под 5-м номером драфта НБА-2017, игрок провел за команду три сезона.

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