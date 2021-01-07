«Сакраменто» победил «Чикаго», «Клипперс» в гостях обыграл «Голден Стэйт»
08:34
«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» со счетом 128:124.
Самыми результативными стали два игрока «Чикаго» — Коби Уайт и Зак Лавин, у которых 36 и 32 очка соотвественно.
В другом матче «Клипперс» в гостях обыгралл «Голден Стэйт» со счетом 108:101. Форвард гостей Пол Джордж набрал 21 очко. Столько же забросил его партнер по команде Кавай Леонард.
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