26 марта, 07:34

«Оклахома-Сити» победила «Сакраменто», Гилджес-Александер набрал 32 очка

Сергей Разин
корреспондент

«Оклахома-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Сакраменто» со счетом 121:105.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка. У «Кингз» форвард Киган Мюррей набрал 28 очков.

«Оклахома-Сити» с 60 победами в 72 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 35 победами в 72 играх — на девятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Оклахома» — 105:121 (21:31, 21:33, 39:25, 24:32)
26 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.

«Хьюстон» — «Атланта» — 121:114 (30:23, 35:25, 29:26, 27:40)
26 марта. Хьюстон. Toyota Center.

«Юта» — «Мемфис» — 103:140 (35:29, 30:35, 17:41, 21:35)
26 марта. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

«Портленд» — «Кливленд» — 111:122 (33:33, 19:27, 34:32, 25:30)
26 марта. Портленд. Moda Center.

