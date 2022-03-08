45 очков Рэндла принесли «Никс» победу над «Сакраменто»

«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Сакраменто» со счетом 131:115.

Самым результативным на паркете стал форвард из Нью-Йорка Джулиус Рэндл, набравший 45 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Никс» с 27 победами занимают 12-е место в Восточной конференции, «Сакраменто» с 24 победами — на 13-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Нью-Йорк Никс» — 115:131 (33:17, 30:31, 24:44, 28:39)

8 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».