Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:06

45 очков Рэндла принесли «Никс» победу над «Сакраменто»

Сергей Разин
корреспондент

«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Сакраменто» со счетом 131:115.

Самым результативным на паркете стал форвард из Нью-Йорка Джулиус Рэндл, набравший 45 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Никс» с 27 победами занимают 12-е место в Восточной конференции, «Сакраменто» с 24 победами — на 13-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Нью-Йорк Никс» — 115:131 (33:17, 30:31, 24:44, 28:39)

8 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
0
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» переиграл «Голден Стэйт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости