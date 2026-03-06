«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Сакраменто»

«Нью-Орлеан» победил «Сакраменто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 133:123.

Самым результативным игроком встречи стал нигерийский форвард «Кингз» Прешес Ачиува — у него 29 очков и 12 подборов.

«Сакраменто» проиграл третий матч подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (14-50). «Нью-Орлеан» (20-44) располагается на 13-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)

С: Ачиува (29 очков + 12 подборов), Уэстбрук (19 + 10 передач), Монк (18)

Н: Уильямсон (23), Мерфи (21), Бей (20)

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