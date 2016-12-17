15:24 17 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Сакраменто" может наказать Казинса за оскорбление журналиста

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"Сакраменто" проведет разбирательство по поводу поведения своего лидера Демаркуса Казинса. Как сообщает AFP, игрок вступил в конфликт с журналистом, оскорбив его. Выпады Казинс осуществил в адрес автора статьи в местном издании об инциденте в ночном клубе с участием игрока. При этом репортер вспомнил об аресте брата Демаркуса, который случился в мае. Это разозлило Казинса.

– У тебя, урод, будут проблемы, – сказал журналисту игрок, отказавшийся общаться с прессой. – Никогда не говори о моем брате.

"Сакраменто" тут же выступил с заявлением, отметив недопустимость давления на СМИ. Инцидент расследуется, после чего клуб примет решение о дальнейших шагах.

А издание, чей журналист подвергся атаке Казинса, сделало нарезку с рассказом о всех подобных действиях игрока.

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