46 очков Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Сакраменто», Сабонис сделал трипл-дабл
«Милуоки» обыграл «Сакраменто» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 133:124.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 46 очков. Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 23 очка, 17 подборов и 15 передач.
«Милуоки» прервал серию «Сакраменто» из трех побед подряд и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Кингз» идут третьими на Западе.
В параллельном матче «Голден Стэйт» дома победил «Финикс» — 123:112. Защитник хозяев Клэй Томпсон набрал 38 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Милуоки» — 124:133 (32:27, 30:26, 25:37, 37:43)
С: Фокс (35), Хьюртер (28), Сабонис (23 + 17 подборов + 15 передач)
М: Адетокунбо (46 + 12 передач), Миддлтон (31), Лопес (23)
14 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)
Г: Томпсон (38), Карри (23), Пул (20)
Ф: Букер (32), Эйтон (27 + 12 подборов), Пол (11 + 11 передач)
14 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».