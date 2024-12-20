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Сегодня, 08:58

«Лейкерс» обыграли «Сакраменто», Дэвис оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Сакраменто» со счетом 113:100.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 26 очков. У гостей защитник Остин Ривз набрал 25 очков, у форварда Энтони Дэвиса 21 очко и 18 подборов.

«Лейкерс» с 15 победами занимают седьмое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 13 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 107:133 (33:32, 18:41, 23:31, 33:29)
20 декабря. Миннеаполис. «Target Center».

«Портленд» — «Денвер» — 126:124 (30:35, 36:31, 38:21, 22:37)
20 декабря. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «ЛА Лейкерс» — 100:113 (28:37, 30:25, 22:24, 20:27)
20 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Сакраменто Кингз
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