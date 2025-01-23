«Сакраменто» дома обыграл «Голден Стэйт»
«Сакраменто» в домашней встрече победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:117.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сакраменто» Демар Дерозан, набравший 32 очка. Лучшим у «Голдена» стал атакующий защитник Эндрю Уиггинс с 25 очками.
«Сакраменто» занимают 7-е место в Западной конференции, «Голден» идет 11-м на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)
23 января. Сакраменто. Golden 1 Center
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