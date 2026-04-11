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«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

В другой встрече «Портленд» на своем паркете выиграл у «Клипперс» — 116:97.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)

П: Авдия (35), Клинган (18 + 13 подборов), Р. Уильямс (13 + 10 подборов).

К: Леонард (24), Б. Лопес (21), Гарлэнд (16), Миллер (15).

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)

С: Картер (29), Рейно (23), Клиффорд (20), Плауден (20).

Г: Подземски (30), Мелтон (17), Карри (11), Порзингис (11).

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БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
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