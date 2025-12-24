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24 декабря 2025, 08:46

«Детройт» обыграл «Сакраменто» и одержал третью победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Детройт» на выезде победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:127.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Демар Дерозан, он набрал 27 очков и сделал 9 передач.

«Детройт» одержал третью победу подряд и сохраняет лидерство в Восточной конференции НБА. «Сакраменто» замыкает таблицу Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Детройт» — 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)

24 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Портленд» — «Орландо» — 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)

24 декабря. Портленд. «Moda Center»

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