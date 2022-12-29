«Сакраменто» победил «Денвер» благодаря точному штрафному Монка за 0,7 секунды до конца 4-й четверти

«Сакраменто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:126.

«Кингз» одержали победу благодаря тому, что защитник команды Малик Монк заработал два штрафных за 0,7 секунды до конца четвертой четверти при счете 126:126. Баскетболист реализовал один бросок из двух.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который набрал 40 очков.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» победил «Юту» — 112:107.

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«Сакраменто» — «Денвер» — 127:126 (24:40, 38:35, 32:30, 33:21)

С: Монк (33), Сабонис (31 + 10 подборов), Фокс (31 + 13 передач)

Д: Йокич (40), Хайлэнд (20 + 11 передач), Портер (19)

«Голден Стэйт» — «Юта» — 112:107 (27:37, 27:22, 34:35, 24:13)

Г: Пул (25), Дивинченцо (19), Джером (17)

Ю: Маркканен (29 + 16 подборов), Кларксон (22), Секстон (11)