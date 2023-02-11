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Сегодня, 08:46

25 очков и 10 передач Ирвинга принесли «Далласу» победу над «Сакраменто»

Руслан Минаев
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«Даллас» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:114.

В составе «Маверикс» больше всех набрал Кайри Ирвинг — 25 очков и 10 передач. У «Кингз» — Де'Аарон Фокс (33 очка) и Домантас Сабонис (18+11+7).

«Оклахома» на выезде была сильнее «Портленда». У «Тандер» 44 очка набрал Шэй Гилджес-Александер. У «Трэйл Блэйзерс» самым результативным игроком стал Дэмиан Лиллард — 38 очков.

«Кливленд» в гостях победил «Нью-Орлеан» — 118:107.

У «Кавальерс» 30 очков набрал Донован Митчелл. У «Пеликанс» 25 очков на счету Брэндона Ингрэма.

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«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 107:118 (28:38, 28:35, 26:28, 25:17)

11 февраля. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Портленд» — «Оклахома» — 129:138 (35:33, 33:39, 37:31, 24:35)

11 февраля. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Даллас» — 114:122 (25:45, 31:29, 31:27, 27:21)

11 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Даллас Маверикс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
Оклахома-Сити Тандер
Кайри Ирвинг
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