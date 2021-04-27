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«Сакраменто» прервал победную серию «Далласа»

07:50

«Сакраменто» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (113:106). «Кингз» прервали трехматчевую победную серию «Маверикс».

«Сакраменто» занимает 12-е место в Западной конференции, а «Даллас» — 6-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Даллас» — 113:106 (31:17, 28:35, 28:33, 26:21)

С: Холмс (24), Барнс (19), Хилд (16).

Д: Дончич (24), Хардуэй (19), Берк (19).

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