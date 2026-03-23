«Сакраменто» нанес поражение «Бруклину»

«Сакраменто» победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:122.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кингз» Малик Монк — у него 32 очка. Российский разыгрывающий «Нетс» Егор Дёмин не играл из-за травмы.

«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (17-54). «Сакраменто» (19-53) располагается на 15-м месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Бруклин» — 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)

С: Монк (32 очка), Рэйно (22 + 10 подборов), Картер (16)

Б: Сараф (22), Смит (18), Уильямс (18)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max