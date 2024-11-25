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Сегодня, 07:40

«Бруклин» победил «Сакраменто», Томас набрал 34 очка

Руслан Минаев
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«Бруклин» на выезде победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:103.

Самым результативным игроком встречи стал Кэмерон Томас («Бруклин») — 34 очка. У хозяев 31 очко набрал Де`Аарон Фокс, на счету Домантаса Сабониса — 13 очков, 18 подборов и 7 передач.

«Кингз» с 8 победами и 9 поражениями занимают 12-е место в таблице Западной конференции. «Бруклин» — на 7-й строчке «Востока» (7 побед и 10 поражений).

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Бруклин» — 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)

25 ноября. Сакраменто. Golden 1 Center.

НБА
БК Бруклин Нетс
БК Сакраменто Кингз
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