«Сакраменто» обыграл «Бостон» благодаря добиванию Мюррея за пять секунд до сирены

«Сакраменто» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 97:96 (25:27, 16:27, 35:13, 21:29). Решающие очки «Кингз» принес Киган Мюррей, добивший мяч после подбора в нападении за пять секунд до финальной сирены. Игра прошла 21 ноября по местному времени (утром 22 ноября по московскому).

К большому перерыву «Селтикс» вели с преимуществом в 13 очков — 54:41. Однако третью четверть гости провалили: реализовали пять из 26 бросков с игры и ни одного из 13 трехочковых. «Кингз» выиграли десятиминутку со счетом 35:13 и перед заключительным отрезком вышли вперед — 76:67.

За 11,8 секунды до конца Пэйтон Притчард точным броском вернул «Бостону» лидерство — 96:95. В следующей атаке Мюррей подобрал мяч под чужим кольцом и вывел «Сакраменто» вперед. Последняя попытка Притчарда завершилась промахом.

«Сакраменто» одержал вторую победу в 16 матчах регулярного чемпионата. «Бостон» потерпел третье поражение подряд. Гости играли без Джейсона Тейтума, Деррика Уайта и Митчелла Робинсона. Майк Конли набрал 19 очков.