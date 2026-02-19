19 февраля, 00:12

Сабонис перенес операцию и пропустит остаток сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис в среду утром перенес операцию по восстановлению разорванного мениска левого колена, сообщает ESPN.

29-летний игрок сборной Литвы пропустит остаток сезона в НБА. Баскетболист в течение сезона испытывал проблемы с мениском и пытался играть, несмотря на травму, но в итоге ему пришлось сделать операцию.

В этом сезоне Сабонис принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 15,8 очка, 11,4 подбора и 4,1 передачи.

