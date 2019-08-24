С тренера «Сакраменто» сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон не будет наказан, поскольку его вина в сексуальных домогательствах не доказана, сообщает официальный сайт НБА. В апреле этого года журналистка ESPN Келли Теннант заявила, что специалист неоднократно приставал к ней. После ее заявлений «Сакраменто» и НБА провели расследование.

В сообщении лиги и клуба говорится, что расследование не нашло достаточных оснований для поддержки обвинения в адрес Уолтона. В ходе расследования были опрошены более 20 человек, включая самого тренера. Также были изучены документы и другие материалы, связанные с делом. При этом саму Теннант опросить не удалось — она через адвоката отказывалась от этого неоднократно. Поэтому было принято решение закрыть дело.