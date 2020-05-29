Рынок свободных агентов в НБА может открыться до драфта

НБА может открыть рынок свободных агентов до процедуры драфта новичков, сообщает Hoops Rumors.

Традиционно рынок свободных агентов открывается после драфта. Однако из-за пандемии коронавируса в НБА могут пересмотреть сроки.

Возможные изменения будут обсуждаться на конференции совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации 29 мая.

В этом сезоне драфт был запланирован на 25 июня, а открытие рынка — на 30 июня. Сам драфт может быть перенесен на сентябрь.