Рынок свободных агентов в НБА может открыться до драфта
08:10
НБА может открыть рынок свободных агентов до процедуры драфта новичков, сообщает Hoops Rumors.
Традиционно рынок свободных агентов открывается после драфта. Однако из-за пандемии коронавируса в НБА могут пересмотреть сроки.
Возможные изменения будут обсуждаться на конференции совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации 29 мая.
В этом сезоне драфт был запланирован на 25 июня, а открытие рынка — на 30 июня. Сам драфт может быть перенесен на сентябрь.
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