Рынок обменов в НБА откроется 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, клубы НБА получат возможность совершать обмены, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Также определено примерное расписание сезона. 22 декабря пройдут первые матчи регулярного чемпионата. С 5 по 10 марта будет традиционный перерыв в середине сезона, но проведение Матча звезд не планируется.

Конец регулярки намечен на 16 мая. С 17 по 21 мая состоится плей-ин турнир между командами, занявшими с 7-го по 10-е места.

22 мая стартует плей-офф, 7 июня ожидается начало 2-го раунда, 22 июня — финала конференций.

С 8 по 22 июля планируется проведение финала НБА. Лига должна закончить сезон до Олимпиады-2021 — баскетбольный турнир в Японии начнется 25 июля.