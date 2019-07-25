Руди Гобер: "Опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА"

Центровой "Юты" и сборной Франции Руди Гобер считает, что российский форвард Тимофей Мозгов способен помочь многим командам НБА. "Орландо" отчислил россиянина в начале июля.
– Мы давно не виделись, не знаю, в какой он форме, – цитируют "Известия" Гобера. – При этом я понимаю, что опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА. Он классный игрок, желаю ему полного выздоровления. И найти ту команду, где он будет играть важную роль.
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