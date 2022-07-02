Рубио вернется в «Кливленд»

Разыгрывающий защитник Рикки Рубио близок к возвращению в «Кливленд», сообщает Yahoo! Sports. 31-летний испанец подпишет трехлетний контракт на 18,4 миллиона долларов.

1 июля баскетболист стал ограниченно свободным агентом, так как у него закончился контракт.

Прошлый сезон Рубио начинал в «Кавальерс», но в феврале его обменяли в «Индиану» на Кариса Леверта. Однако за «Пэйсерс» он не сыграл из-за разрыва крестообразных связок.

В прошедшем сезоне Рубио сыграл в 34 матчах, набирая в среднем по 13,1 очка, 4,1 подбора и 6,6 передачи.