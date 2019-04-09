Разыгрывающий "Миннесоты" Деррик Роуз может вернуться в "Чикаго".
По словам агента 30-летнего Роуза Би Джей Армстронга, баскетболист рассмотрит предложение "Чикаго", если клуб заинтересуется им предстоящим летом, сообщает Mully And Haugh.
– Не нужно сомневаться в том, что Деррик может рассмотреть вариант с возвращением в "Чикаго", – цитирует Армстронга Sporting News. - Он испытывает особые чувства к этому прекрасному городу. Конечно, все будет зависеть от того, будет ли они заинтересованы или нет.
В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 матче, набирая в среднем за игру 18 очков, 2,7 подбора и 4,3 результативные передачи.
If #Bulls are interested in @drose then of course we'd listen says his agent and former #Bull BJ Armstrong pic.twitter.com/5Val8oPsAY– Mully And Haugh (@mullyhaugh) 8 апреля 2019 г.