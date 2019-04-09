Разыгрывающий "Миннесоты" Деррик Роуз может вернуться в "Чикаго".

По словам агента 30-летнего Роуза Би Джей Армстронга, баскетболист рассмотрит предложение "Чикаго", если клуб заинтересуется им предстоящим летом, сообщает Mully And Haugh.

– Не нужно сомневаться в том, что Деррик может рассмотреть вариант с возвращением в "Чикаго", – цитирует Армстронга Sporting News. - Он испытывает особые чувства к этому прекрасному городу. Конечно, все будет зависеть от того, будет ли они заинтересованы или нет.

В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 матче, набирая в среднем за игру 18 очков, 2,7 подбора и 4,3 результативные передачи.