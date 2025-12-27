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27 декабря 2025, 17:00

Дёмин рассказал о встрече с Дюрантом: «У меня было невероятное ощущение»

Российский баскетболист «Бруклина» Егор Дёмин рассказал о том, как его похвалил игрок «Хьюстона» и сборной США Кевин Дюрант.

«Мы играли против «Хьюстона», я на скамейке остался, даже не вышел на площадку. После игры меня кто-то бьет по плечу, я поворачиваюсь, а это Дюрант. Говорит: «Друг, продолжай в том же духе, ты молодец». Спасибо. Я даже не играл, но такое ощущение у меня было невероятное», — сказал Дёмин в шоу Ponkrashow от FONBET.

«Бруклин» выбрал Дёмина под 8-м номером драфта НБА-2025. Также российский баскетболист стал новым амбассадором FONBET.

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Егор Дёмин
Кевин Дюрант
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